‘Gezondheidszorg overeind houden en vaccineren uitweg pandemie’

Het is zaak om te zorgen dat de gezondheidszorg overeind blijft in de coronapandemie. In combinatie met vaccineren biedt dat de beste manier uit de coronacrisis te komen, heeft president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) gezegd in tv-programma Buitenhof. Hij reageerde daarmee op kritiek van verschillende economen die menen dat de avondklok buitenproportioneel is.

Knot geeft toe dat er nog altijd veel onzekerheid is en dat het beleid van regeringen veelal op ‘experimenteren’ aankomt. “Maar dat is ook logisch. Niemand heeft in zijn professionele carrière een pandemie meegemaakt.” Tegelijkertijd is de onzekerheid al aanzienlijk afgenomen, benadrukte de DNB-baas. “Door de beschikbaarheid van vaccins is er een reëel uitzicht op het einde van deze pandemie.”

Knot denkt dan ook dat er een kans is op een sterk herstel van de economie in de tweede helft van het jaar. “Als de economie weer open kan, komt er hopelijk ook een beetje inhaalgroei.” Die verwachting baseert Knot onder meer op de grote groei van de hoeveelheid spaargeld die Nederlanders hebben. “Ik denk dat mensen de intentie hebben om dingen in te halen.”

Tegelijkertijd beseft Knot dat bij veel ondernemers het water aan de lippen staat. “Dat zorgt voor onzekerheid over hoe sterk de onderliggende economie is.” Volgens Knot zijn de huidige steunmaatregelen van het kabinet bedoeld als overbrugging tot er een punt komt waar bedrijven weer bij banken terecht kunnen voor leningen, als die weer kunnen inschatten hoe levensvatbaar een bedrijf is. Het zou volgens Knot ‘zonde’ zijn als in de kern gezonde bedrijven dat punt niet halen.

Het kwijtschelden van belastingschulden moet volgens Knot op zeker moment kunnen, maar alleen in individuele gevallen. Bovendien is het daar nu nog veel te vroeg voor. “Eerst moeten we zorgen dat we uit de pandemie komen.”