IMF: kloof rijk en arm groeit door beschikbaarheid vaccins

De kloof tussen rijke en arme landen zal de komende tijd alleen maar groter worden. Dat komt vooral doordat geavanceerde economieën betere toegang hebben tot coronavaccins. Volgens het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva, moet juist worden voorkomen dat de ongelijkheid tussen landen toeneemt.

“Als de ongelijke toegang tot vaccins niet wordt aangepakt, kunnen veel landen in de wereld te maken krijgen met sociale onrust en rest een decennium van verloren groei en vooruitgang”, liet de Bulgaarse tijdens een rondetafelgesprek weten. Volgens haar moeten internationale samenwerkingen nieuw leven worden ingeblazen. Als rijke landen daarbij niet meer middelen beschikbaar stellen aan landen met een laag inkomen, dan is er grote kans op sociale onrust en is daarmee de stabiliteit in gevaar.

De Bulgaarse drong er vrijdag bij rijke landen op aan om nog meer te doen. Volgens Georgieva loopt 50 procent van de ontwikkelingslanden het risico om verder achterop te raken. Ze maakt zich daarover grote zorgen. “Dit jaar lopen we het risico van grote verschillen,” zei Georgieva. “De weg naar herstel is ongelijk, en die ongelijkmatigheid kan de wereld de komende jaren voor aanzienlijke problemen stellen.”

Georgieva benadrukte ook de noodzaak van schuldverlichting voor ontwikkelingseconomieën die met ondraaglijke lasten kampen. Verder moeten beleidsmakers kwetsbare bevolkingsgroepen blijven steunen tot de crisis voorbij is. Ook vindt ze dat regeringen en multilaterale organisaties ontwikkelingslanden meer moeten helpen bij de overgang naar een meer inclusieve, gedigitaliseerde en groene economie.