Hoop op extra coronasteun stuwt aandelenbeurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan. Beleggers trokken zich op aan de ontwikkelingen in Washington. Daar werd in het Congres een begrotingsvoorstel aangenomen met daarin ook vele miljarden aan extra coronasteun.

De begrotingsregeling stelt de Democraten in staat om een coronasteunpakket van 1900 miljard dollar van president Joe Biden zonder steun van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken alvorens de uiteindelijke wet echt is opgesteld. Volgens Biden is de steun hard nodig en zit de Amerikaanse economie nog altijd in de problemen. Hij verwees daarbij ook naar het zwakker dan verwachte banenrapport dat eerder op vrijdag naar buiten kwam.

De leidende Dow-Jonesindex steeg 0,3 procent tot 31.148,24 punten. De bredere S&P 500 won 0,4 procent tot 3886,83 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 13.856,30 punten.

Ook ging de aandacht weer uit naar de zogeheten Reddit-aandelen. De populaire beleggingsapp Robinhood hief de beperkingen voor de aandelen van gamewinkelketen GameStop en bioscoopconcern AMC in zijn geheel op. De aandelen waren afgelopen week de spil in een heuse beursgekte, veroorzaakt door acties van kleine beleggers op internetforum Reddit. Maar door beperkingen verloren de aandelen deze week tientallen procenten aan beurswaarde. GameStop maakte vrijdag 20 procent goed van het eerder verlies. AMC verloor nog eens krap 4 procent.

Automaker Ford steeg 1,2 procent. Justitie in de Verenigde Staten heeft een strafrechtelijk onderzoek naar foutieve emissietesten bij de automaker gestaakt. De California Air Resources Board beĆ«indigde ook zijn onderzoek. Ford maakte tevens bekend de komende vier jaar 22 miljard dollar investeren in elektrische en zelfsturende auto’s. Dat is bijna een verdubbeling van de eerdere investeringsplannen in stekkerauto’s.

Farmaceut Johnson & Johnson won 1,5 procent. Dochterbedrijf Janssen Biotech uit Leiden vroeg de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit toestemming om diens coronavaccin op de markt te zetten. Het gaat om een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van het vaccin bij de Food and Drug Administration (FDA).

De euro was 1,2046 dollar waard, tegen 1,2036 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 56,96 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 59,45 dollar per vat.