Productie groene stroom flink toegenomen

Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Vorig jaar werd in Nederland ongeveer 40 procent meer groene elektriciteit opgewekt dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat er meer energie kwam van zonnepanelen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Met bijvoorbeeld windmolens, biomassacentrales en zonnepanelen is vorig jaar 31 miljard kilowattuur opgewekt. Het jaar daarvoor was dit nog 22 miljard. Het grootste deel van deze groene stroom was afkomstig van windmolens, namelijke circa 45 procent. Bij biomassa ging het om 29 procent en de zonnepanelen waren goed voor 26 procent.

De opwek via zonnepanelen is vorig jaar met meer dan de helft toegenomen. Volgens het CBS houdt deze sterke stijging direct verband met de forse toename van de opgestelde capaciteit. Ook bij windmolens werd de capaciteit uitgebreid. Er kwamen onder meer twee grote windparken bij voor de Zeeuwse kust bij Borssele.

Niet alle groene stroom in Nederland komt van eigen bodem. Van het elektriciteitsverbruik kwam vorig jaar iets meer dan een kwart uit hernieuwbare bronnen in dit land. Een jaar eerder was dat nog 18 procent.