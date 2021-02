De toekomst van FinTech: evenementen in Nederland

Vrijwel elke industrie in de wereld transformeert en gaat digitaal: een ontwikkeling die de FinTech-industrie populairder dan ooit maakt. Digitalisering heeft de wereld van het bankwezen volledig omgegooid en de 21e eeuw is niet meer zoals we eerder hebben gezien. We kijken daarom in dit artikel naar hoe het FinTech-landschap groeit en welke evenementen hierbij geholpen hebben.

Financiële instellingen die zich willen blijven ontwikkelen, moeten op de hoogte blijven van de laatste technologieën in de financiele industrie. FinTech speelt hier handig op in met de evenementen die zij organiseren om de interesses van consumenten en investeerders te blijven wekken. Een van deze evenementen is de Amsterdam FinTech Week, een jaarlijks initiatief waarbij inzichten over FinTech, innovaties, het maken van nieuwe contacten en initiatieven centraal staan.

Een gids naar FinTech

FinTech-bedrijven nemen het op tegen traditionele partijen om financieren goedkoper, gemakkelijker en sneller te maken. Ze maken hierbij gebruik van slimme en innovatieve technologie om ondernemingen sneller en gemakkelijk te helpen bij financiering. Platforms zoals eToro zijn toonaangevend in de wereld van FinTech en bieden hun eigen FinTech-gidsen om meer licht te werpen op de industrie en het investeren in deze bedrijven gemakkelijker te maken. Dit soort platforms richten zich op het voorlichten van mensen over FinTech door webinars en leercentra beschikbaar te maken voor zijn gebruikers. Hierdoor zijn deze platforms enorm leerzaam om een eerste stap te nemen in de wereld van Fintech, sociaal handelen en beleggen, maar ook ervaren beleggers kunnen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

FinTech in Amsterdam

Het FinTech-landschap groeit; het is dan ook niet verwonderlijk dat veel evenementen georganiseerd worden in samenwerking met FinTech. Nederland en Amsterdam zijn hier geen uitzondering in. Amsterdam FinTech Week (XFW20) vond voor het eerst plaats in 2018 en is gericht op het promoten van Amsterdam als een innovatieve, collaboratieve en opkomende FinTech-Hub en biedt tegelijkertijd een plek voor leren, discussie en interactie tussen FinTech-bedrijven en start-ups.

XFW20 wordt georganiseerd en gehost door Holland FinTech, een organisatie die ernaar streeft om van Amsterdam een plek te maken die veel meer lijkt op het goed ontwikkelde FinTech-ecosysteem van Londen. Het netwerk van FinTech Holland bestaat uit 507 aangesloten bedrijven en zij hebben tot nu toe 250 FinTech gerichte evenementen georganiseerd.

XFW20 volledig online

Het evenement was in 2020 net iets anders dan voorgaande jaren omdat het volledig online werd georganiseerd. Ook dit jaar ziet het ernaar uit dat het evenement online gaat plaatsvinden. Iedere dag van het evenement legt XFW20 de focus op een andere aandachtspunt; van financiële inclusie en samenwerking tot digitale transformaties en innovaties. Informatie over de datums en het programma van dit jaar is nog niet bekend, dus houd de website hiervoor in de gaten.

Global SME Finance Forum – Amsterdam

Van 7 tot 9 oktober 2020 vond het Global SME Finance Forum plaats in Amsterdam. Dit 3-daagse evenement bevatte studiebezoeken aan goed presterende instellingen, een B2B-marktplaats, FinTech-expo’s, panels, werkgroepen, netwerksessies en een gala, iets wat we ook voor het volgende evenement mogen verwachten. Tijdens dit evenement worden ook de winnaars bekend gemaakt van de Global SME Finance Awards die uitmuntend presterende prestaties van financiële instellingen en FinTech-bedrijven erkennen. Wie interesse heeft in een van hun online evenementen voor 2021, kan hiervoor hun website in de gaten houden.

Holland FinTech Online Meetups

De Meetups Online van Holland FinTech stelt het internationale FinTech-ecosysteem in staat om samen te komen en ervoor te zorgen dat de bedrijven van het FinTech-netwerk op de voorhoede van innovatie blijven. Het bied een plek om nieuwe klanten, investeerders, teamleden en startup te leren kennen. Ook voor dit jaar staan er weer voldoende online meetups op het programma waar meer wordt uitgelegd over verstandig investeren en blockchain en waar het mogelijk is om nieuwe contacten te leggen.

Flash Friday

De oprichter en ceo van Holland FinTech, Don Ginsel, presenteert Flash Friday, een wekelijkse show die het laatste nieuws en ontwikkelingen bespreekt over FinTech. Elke vrijdag bespreekt Ginsel samen met een industrie-expert wat er in de FinTech-wereld gebeurt en beantwoorden ze vragen van het publiek. Het evenement wordt online georganiseerd via het platform van Hopin en ook niet-leden zijn welkom. Het eerstvolgende evenement vindt plaats op 15 januari.

De FinTech-evenementen zijn een uitstekende manier om op de hoogte te blijven van de laatste innovatieve en technische ontwikkelingen. Zoals te lezen is, worden er het hele jaar door evenementen georganiseerd waardoor het gemakkelijk is om het hele jaar op de hoogte te blijven, of een evenement te kiezen die er interessant uitziet. Deze FinTech-evenementen bespreken ook hun link met het terugdringen van armoede en het bieden van financiële technologie aan ontwikkelingslanden. Hoe dit in zijn werk gaat, bespreken we in het volgend artikel.