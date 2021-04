Toshiba klimt op beurs door hoop op overnamestrijd

Het aandeel Toshiba ging woensdag verder omhoog op de Japanse beurs nu er een overnamestrijd lijkt te zijn losgebarsten rond het bedrijf. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat KKR ook interesse heeft in het Japanse technologieconcern en dat de investeerder een hoger bod heeft uitgebracht dan CVC Capital Partners. Onlangs werd al bekend dat CVC een bod heeft gedaan van naar verluidt 20 miljard dollar op Toshiba.

Toshiba dikte ruim 5 procent aan. Naast KKR en CVC zou volgens de Britse zakenkrant Financial Times ook vermogensbeheerder Brookfield Asset Management zich willen mengen in de overnamestrijd. Toshiba zelf kondigde aan dat topman Nobuaki Kurumatani is opgestapt. Het bedrijf gaf geen reden voor het ontslag, maar zijn positie kwam onder vuur te liggen na het overnamebod van CVC, de voormalige werkgever van Kurumatani. Toshiba-voorzitter Satoshi Tsunakawa zal hem vervangen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,4 procent lager op 29.620,99 punten. Een sterke toename van het aantal coronabesmettingen in het land wakkerde de zorgen aan over een vertraging van het herstel van de coronacrisis. Ook verloopt het vaccinatieprogramma in Japan veel trager dan in andere landen. Tepco zakte bijna 3 procent. Het energiebedrijf mag zijn grootste kerncentrale niet herstarten vanwege zorgen over de veiligheid. Het besluit is een klap voor Tepco, dat tien jaar na de ramp bij zijn kerncentrale in Fukushima nog steeds op zoek is naar de weg terug omhoog.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong kreeg er 1,4 procent bij onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. De Kospi in Seoul won 0,5 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent.