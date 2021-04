Beleggers letten op kwartaalcijfers Amerikaanse banken

Beleggers op het Damrak letten woensdag vooral op de Verenigde Staten, waar de grote Amerikaanse banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Wells Fargo later op de dag hun kwartaalcijfers bekendmaken. De verwachtingen van beleggers zijn hooggespannen. Door het toegenomen optimisme over het herstel van de coronacrisis en de omvangrijke overheidssteun zijn graadmeters op Wall Street tot recordhoogtes gestegen.

Op basis van de openingsindicatoren lijkt de Amsterdamse AEX-index vrijwel vlak te beginnen. De andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk eveneens met kleine koersuitslagen openen. In Azië gingen de belangrijkste aandelenmarkten woensdag overwegend vooruit.

De aandacht van beleggers blijft ook uitgaan naar de ontwikkelingen rond het coronavaccin van farmaceut Johnson & Johnson (J&J). De Verenigde Staten stoppen tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van dochterbedrijf Janssen en de uitrol van het middel in Europa wordt uitgesteld vanwege nader onderzoek naar het ontstaan van zeldzame bloedproppen na vaccinatie. Veel Europese landen moesten hun vaccinatiestrategie al aanpassen vanwege zeldzame bloedstolsels na vaccinatie met het middel van het Brits-Zweedse AstraZeneca.

In Amsterdam opende TomTom de boeken. De navigatiespecialist verkocht in het eerste kwartaal minder navigatiesystemen aan consumenten, maar juist meer diensten aan zakelijke klanten. Daar profiteerde het bedrijf van, want op die laatste zaken zit een hogere winstmarge. Door ook de kosten te verlagen wist het bedrijf het verlies te terug te dringen ten opzichte van een jaar eerder. Voor heel 2021 houdt TomTom vast aan zijn verwachtingen van een groeiende omzet.

In Parijs staat LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) in de belangstelling. De Franse producent van luxegoederen boekte in het eerste kwartaal fors meer omzet. Met name de verkoop van de luxe handtassen van het merk Louis Vuitton en mode van Christian Dior liep goed. De omzet steeg met ruim 30 procent, dankzij sterke verkopen in Noord-Amerika en Azië. In Europa had het bedrijf nog wel last van de sluiting van winkels tegen de coronapandemie.

De Europese beurzen gingen dinsdag overwegend licht vooruit. De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 708,60 punten en de MidKap klom 0,3 procent tot 1039,07 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent. Londen bleef onveranderd. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,2 procent lager op 33.677,27 punten. De S&P 500 steeg 0,3 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,2 procent omhoog.

De euro was 1,1964 dollar waard, tegenover 1,1895 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 60,87 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 64,39 dollar per vat.