Tijdens corona opgerichte ‘borrelchatdienst’ Mibo groeit hard

Het Nederlandse videochatplaform Mibo, dat is opgericht tijdens de coronapandemie, groeit hard. Sinds de lancering in oktober vorig jaar is de start-up al door bijna een kwart miljoen mensen gebruikt. De op borrels toegespitste dienst denkt komende tijd sneller te kunnen uitbreiden door een nieuwe investering van 1 miljoen euro.

Bij Mibo verschijnen alle gespreksdeelnemers niet standaard in een soort rooster van kleine schermpjes op het beeldscherm. In plaats daarvan combineert de dienst de bekende digitale vergadering met rondlopen in een 3D-wereld. Deelnemers kunnen vrij rondlopen in omgevingen als een digitaal tropisch eiland of een virtuele workshopruimte en horen anderen luider naarmate ze dichterbij komen.

Het platform is speciaal gemaakt voor informele bijeenkomsten, bijvoorbeeld een bedrijfsborrel of een netwerkevenement. “Zoom en andere zakelijke videoconferencing-tools zijn simpelweg niet gemaakt voor informele groepsbijeenkomsten. Daarom hebben we Mibo bedacht”, legt oprichter Taco Ekkel uit. Onder de betalende klanten bevinden zich volgens hem al teams van veel multinationals waaronder Microsoft, Google, Netflix, Disney, Nike, Warner Bros. en Unicef.

De nieuwe investering wordt geleid door Peak Capital. “Vanaf het eerste moment, toen Mibo ons opzocht voor advies, wist ik dat ze iets bijzonders op het spoor waren”, zegt managing director Stefan Bary van de investeerder. Mibo zal het geld gebruiken voor groei van het team, uitbreiding van het platform en versnelling van internationale groei.