Autofabrikanten in kopgroep op hogere Europese beurzen

De grote Europese autofabrikanten behoorden vrijdag tot de sterkste stijgers op de beurzen in Frankfurt en Parijs. Een hoger dan verwachte winst van het Duitse moederbedrijf van Mercedes-Benz en een opleving van de Europese autoverkopen zorgden voor optimisme in de sector. Het algehele sentiment op de Europese aandelenmarkten was eveneens positief, mede dankzij een recordgroei van de Chinese economie. Donderdag zorgden sterke cijfers over de Amerikaanse economie al voor nieuwe recordstanden op Wall Street.

Daimler steeg 2,8 procent in Frankfurt. De eigenaar van Mercedes-Benz profiteerde in het eerste kwartaal vooral van sterke verkopen in China. Branchevereniging ACEA meldde daarnaast dat de autoverkopen afgelopen kwartaal zijn gestegen dankzij een sterke opleving in maart. In Parijs klom Renault 3 procent en Stellantis, de eigenaar van Fiat, Citroën en Peugeot, won 1,6 procent. Volkswagen en bandenfabrikant Continental stegen dik 2 procent in Frankfurt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 715,52 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1040,48 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent.

AkzoNobel ging op kop in de AEX met een winst van ruim 2 procent. Het verfconcern profiteerde van de sterke kwartaalcijfers van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG. Staalmaker ArcelorMittal volgde met een plus van 1,9 procent, dankzij de positieve economische berichten uit China en de Verenigde Staten. ING won 1,8 procent. De bank kondigde een paar veranderingen aan in het bestuur, waaronder de benoeming van een technologiedirecteur. Supermarktbedrijf Ahold Delhaize (min 1,5 procent) en telecomconcern KPN (min 2,8 procent) noteerden ex dividend.

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 4,9 procent) de sterkste stijger. Beursintermediair Flow Traders kampte met een adviesverlaging door KBC Securities en sloot de rij met een min van 3 procent.

HelloFresh won ruim 4 procent in Frankfurt. De Duitse maaltijdbezorger verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele jaar na sterke kwartaalresultaten. L’Oréal zakte 1,8 procent in Parijs. Het Franse cosmeticaconcern boekte meer omzet in het afgelopen kwartaal dankzij een sterke vraag van Chinese consumenten. Beleggers grepen de cijfers aan om wat winst te nemen na de sterke koersstijging van het aandeel in de afgelopen weken.

De euro stond op 1,1973 dollar, tegen 1,1962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 63,67 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 67,21 dollar per vat.