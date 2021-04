Export eurozone gedaald in februari

De goederenexport van de eurozone naar de rest van de wereld is in februari met 5,5 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Ook de import nam af, aldus cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De exportwaarde van alle negentien eurolanden naar de rest van de wereld bedroeg die maand 178,6 miljard euro. Volgens Eurostat werden bijvoorbeeld minder auto’s geĆ«xporteerd, wat te maken kan hebben met de chiptekorten in de auto-industrie, waardoor fabrieken van onder meer Volkswagen en Daimler tijdelijk stilgelegd moesten worden. Ook de export naar het Verenigd Koninkrijk stond onder druk als gevolg van de brexit.

De import in de eurozone nam met 2,7 procent af tot 161 miljard euro. Dat leverde een handelsoverschot voor het eurogebied op van 17,7 miljard euro.