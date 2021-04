Turkije verbiedt betalingen met cryptomunten om risico’s

Turkije gaat vanaf eind april alle betalingen met digitale munten zoals bitcoins verbieden. De Turkse centrale bank zegt dat vanwege de anonimiteit achter dergelijke betalingen de risico’s op verliezen met cryptobetalingen te groot zijn.

Betalingsdienstverleners worden ook verboden transacties te doen waarbij handelsplatformen voor digitale valuta betrokken zijn. De centrale bank wijst op een gebrek aan regelgeving en toezicht bij cryptobetalingen en ook de risico’s op criminele activiteiten zoals bijvoorbeeld witwassen. Daarbovenop komen nog de grote waardeschommelingen van digitale munten, aldus de centrale bank.

In maart zei het Turkse ministerie van FinanciĆ«n de “wereldwijde zorgen” te delen over digitale valuta. Zo gaf president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) eerder dit jaar aan dat crypto’s kunnen worden misbruikt voor de financiering van illegale activiteiten. Ook de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen heeft zich kritisch uitgelaten over digitale valuta. India zou inmiddels werken aan wetgeving om digitale munten te verbieden met boetes voor mensen die handelen in cryptomunten.