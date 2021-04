Koerswijziging Harley-Davidson betaalt zich uit

Motormaker Harley-Davidson heeft het eerste kwartaal van het jaar veel beter gepresteerd dan werd verwacht. De onderneming, die onlangs een nieuwe strategie ontvouwde, verdiende vooral meer geld met de verkoop van zijn touringmotoren.

Harley zette over de eerste maanden een omzet van 1,4 miljard dollar in de boeken. Dat was 10 procent meer dan een jaar eerder. De winst van de onderneming steeg van 70 miljoen dollar in het eerste kwart van 2020 naar 259 miljoen dollar nu. Dat resultaat lag twee keer hoger dan waar rekening mee werd gehouden.

Topman Jochen Zeitz, de eerste niet-Amerikaan aan het roer van het bedrijf, maakte eerder dit jaar bekend dat Harley zich gaat richten op segmenten waar het sterk in is, zoals touringmotoren en de grotere cruiser-modellen. Dat zijn de motoren waar de meeste mensen aan denken bij de naam Harley-Davidson.

Daarnaast breidt de motorenbouwer uit naar winstgevende andere segmenten die in het verlengde liggen van bestaande producten. Ook wordt de elektrische motorfietsentak een eigen divisie binnen het bedrijf.