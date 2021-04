Zalm: onnodig beschadigend dat OM mij als verdachte aanmerkt

Voormalig ABN AMRO-topman Gerrit Zalm “betreurt” het en vindt het “onnodig beschadigend” dat hij door het Openbaar Ministerie als verdachte is aangemerkt in het witwasonderzoek rond de bank. Dat heeft advocaat Aldo Verbruggen van de oud-minister van Financiën laten weten.

De raadsman van Zalm noemt de stap “verrassend”. Dit temeer omdat Zalm eerder als getuige is verhoord in het onderzoek. Toen zou er helemaal niets zijn geweest dat erop wees dat het OM hem als verdachte beschouwde. Zalm staat ook nog steeds achter zijn bestuur bij de bank.

De VVD-prominent, die van 2009 tot eind 2016 de baas was bij ABN AMRO, heeft volgens justitie feitelijk leiding gegeven aan het foute antiwitwasbeleid bij het financiële concern. ABN AMRO zelf schikte de tekortkomingen met het OM voor 480 miljoen euro. Maar het strafrechtelijke onderzoek naar Zalm en twee andere oud-bestuurders loopt nog.

Hoewel hij het niet eens is met de opstelling van het OM, heeft Zalm er wel voor gekozen om op te stappen bij Danske Bank. Daar was hij de afgelopen tijd commissaris. Volgens zijn advocaat besloot Zalm de functie neer te leggen toen duidelijk werd dat topman Chris Vogelzang van die Deense bank zou opstappen. Die is eveneens als verdachte aangemerkt in het onderzoek. Vogelzang was eerder ook bestuurder bij ABN AMRO.

Naar verluidt is Joop Wijn de derde persoon die het OM als verdachte beschouwt. Die oud-minister van Economische Zaken werkte ook jaren voor ABN AMRO. Het OM wil zelf niet zeggen wie de verdachten precies zijn. Wijn is momenteel commissaris bij verzekeraar ASR en de Haagse zakenbank NIBC. Die geven aan dat Wijn daar gewoon aanblijft.