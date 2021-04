Voorzitter Booking.com steekt geld in studentenbanenplatform

Voorzitter Gillian Tans van hotelboekingswebsite Booking.com is een van de investeerders in een nieuwe financieringsronde van het onlinestudentenbanenplatform Student Power. Met de investering wil Student Power de technologie van het platform verbeteren en het platform sneller internationaal uitrollen, onder meer in Europa. Om hoeveel geld het gaat maakt de onderneming niet bekend.

Student Power is een soort marktplaats voor bedrijven die studenten zoeken en bestaat sinds 2019. Op het platform kunnen werkgevers vacatures plaatsen voor stages, startersbanen, parttimewerk en traineeships. Er is geen tussenpersoon zoals bij een uitzendbureau; studenten kunnen direct contact opnemen met bedrijven.

Behalve bij Tans werd ook elders geld opgehaald, bij investeerders uit Nederland, maar ook Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Volgens Tans, die tot 2016 topvrouw bij Booking.com was, verbindt Student Power net zoals Booking.com vraag en aanbod. Student Power koppelt studenten die relevant werk zoeken aan bedrijven die zoeken naar jong talent, zegt Tans. “Deze innovatie maakt de banenmarkt efficiënter, wat het gemakkelijker maakt voor bedrijven om zowel banen als economische groei te creëren.”