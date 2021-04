Apple wil personeel op kantoor een coronaprik geven

Apple wil werknemers helpen bij het krijgen van een coronaprik. De onderneming werkt daarvoor samen met drogisterijketen Wallgreens, waarbij het de bedoeling is dat personeel op kantoor wordt gevaccineerd. Het bedrijf zou bezig zijn om een website te ontwikkelen waarop personeel zich kan aanmelden voor een afspraak.

Eerder had Apple te kennen gegeven dat het als particulier bedrijf geen toegang had tot Covid-19-vaccins voor het personeel. Maar in de staat Californië is de beschikbaarheid van vaccins aanzienlijk toegenomen. Alle inwoners komen ondertussen in aanmerking voor een prik. In de Verenigde Staten heeft het bedrijf alleen al 80.000 werknemers.

Apple deed eerder al inspanningen om zijn werknemers ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. Daarbij bood het bedrijf ziekteverlof aan zodat het personeel een dag vrij konden nemen om een prik te gaan halen. De ziekteregeling gold ook voor gemiste dagen als werknemers ziek werden van de bijwerkingen van de vaccins.

Het nieuwe vrijwillige programma kan Apple-medewerkers aanmoedigen om weer op kantoor te komen. Maar het bedrijf vraagt geen van zijn werknemers nog om naar kantoor terug te keren. Ook is dit geen voorwaarde voor het krijgen van een prik.

Apple is niet het eerste grote bedrijf dat zijn werknemers helpt bij het krijgen van een vaccin. Ook Amazon vaccineert al bepaalde werknemers. Andere techbedrijven als Facebook en Google hebben de distributie van vaccins voor het grote publiek gesteund, met name onder achtergestelde bevolkingsgroepen.