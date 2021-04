Satellieten SpaceX mogelijk in lagere baan om de aarde

De kans dat satellieten van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk in een lagere baan om de aarde gaan vliegen dan oorspronkelijk gepland, is weer een stuk groter. De leider van de Amerikaanse telecommunicatiewaakhond FCC heeft een voorstel daartoe bekrachtigd en vroeg collega’s ook om voor het plan te stemmen.

Een lagere omloopbaan maakt een snellere internetservice mogelijk omdat het signaal niet zo ver hoeft te reizen. De verandering zou SpaceX in staat stellen om breedband aan te bieden in landelijke gebieden.

SpaceX wil 2824 Starlink-satellieten in een lagere baan laten vliegen. Dat moet gebeuren op een hoogte van 540 tot 570 kilometer. Op die hoogte heeft SpaceX al toestemming om 1584 ruimtevaartuigen te exploiteren. Met de verandering zouden alle 4408 satellieten op die hoogte in een baan om de aarde worden gebracht.

Deze zone ligt net onder de zone die is toegewezen aan de vloot van Project Kuiper, dat is het satellietproject van techreus Amazon. Volgens Amazon, maar ook andere concurrenten van SpaceX, neemt door de wijziging het risico op botsingen in de ruimte toe. Daardoor zou er veel puin rond kunnen komen te vliegen.

SpaceX zou naar verluidt nog wel aan bepaalde veiligheidseisen moeten voldoen alvorens het de satellieten daadwerkelijk op minder grote hoogte de lucht in mag brengen.

De beroering over het plan weerspiegelt de intense wedloop die gaande is tussen bedrijven die met elkaar concurreren om breedbanddiensten aan te bieden vanuit de ruimte. Amazon kreeg in 2020 van de FCC toestemming voor 3236 van zijn Kuiper-satellieten, maar heeft er tot nu toe nog geen een gelanceerd. Bedrijven als Viasat Telesat Canada en OneWeb hebben ook plannen.

SpaceX ligt echter voor op zijn concurrenten. Het bedrijf zei dat het op 6 april 1320 satellieten in een baan om de aarde had. De volgende dag werden er nog eens zestig gelanceerd.