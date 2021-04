‘Selectieprocedure voor vrije huurmarkt moet worden aangepast’

De selectieprocedure bij huurwoningen in de vrije sector is drastisch aan verandering toe. Dat vindt brancheorganisatie VBO. Volgens de vereniging voor makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars moeten de procedures transparanter, objectiever en eenduidiger, ook om discriminatie in de sector te voorkomen.

Irrelevante zaken voor de verhuurbemiddelaars die betrekking hebben op de etnische of culturele achtergrond van een individu, zouden in een nieuw systeem buiten beschouwing moeten worden gelaten. In plaats daarvan zouden alleen relevante criteria als werk, inkomen en gezinssamenstelling bepalend moeten zijn.

Uit de monitor discriminatie bij woningverhuur blijkt dat er op de Nederlandse huurmarkt sprake is van discriminatie. Ook door verhuurbemiddelaars, aldus VBO. Naar schatting werkt circa 80 procent van de verhuurbemiddelaars zonder enige vorm van opleiding, zonder gedragsregels en zonder enige nadelige gevolgen bij misstappen.

Om de problemen aan te pakken zouden volgens VBO alle huurbemiddelaars verplicht lid moeten zijn van een brancheorganisatie. Daarmee zouden ze vallen onder de gedragsregels en kunnen zij verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Ook zou het lidmaatschap betekenen dat de bemiddelaars vallen onder het tuchtrecht van het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.