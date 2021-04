‘Door corona kunnen veel zieke werknemers niet re-integreren’

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. “Zij kunnen niet re-integreren door corona”, legt CNV-voorzitter Piet Fortuin uit. Het gevolg is volgens hem dat duizenden mensen de grens van twee jaar ziekte overschrijden. En dat kan grote financiële gevolgen hebben: na twee jaar ziekte krijg je tot 30 procent minder inkomen.

“Schrijnend, zeker omdat het een groep is die al in een moeilijke situatie verkeert”, aldus de vakbondsman. De vertraagde re-integratie heeft volgens CNV twee oorzaken. Veel bedrijven zijn gesloten of werken met strikte coronaregels. Hierdoor is er vaak geen capaciteit of mogelijkheid om mensen op de werkvloer te laten re-integreren. Daarnaast stellen veel ziekenhuizen medische behandeltrajecten nu uit door corona. Deze behandelingen zijn echter noodzakelijk om mensen weer aan het werk te helpen, benadrukt de vakbond. Denk bijvoorbeeld aan een rugoperatie. Ook hierdoor lopen veel re-integratietrajecten spaak.

Fortuin stelt dat zowel werkgever als werknemer weinig aan deze situatie kunnen veranderen. “Daarom pleiten wij ervoor dat de loondoorbetalingsperiode moet worden verlengd en dat de overheid werkgevers hierin compenseert. In de beoordeling die iedere zieke werknemer na twee jaar ziekte krijgt, moet het UWV coronavertraging gewoon standaard meenemen.”

Een verlenging van de loondoorbetaling heeft volgens Fortuin ook nog een ander voordeel: de kans zou dan groot zijn dat langdurig zieken alsnog re-integreren bij hun eigen werkgever. Op die manier zou worden voorkomen dat duizenden mensen onnodig een WIA-uitkering moeten aanvragen voor arbeidsongeschiktheid.