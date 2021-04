Beurshandel in teken van kwartaalcijfers KPN, Besi en Signify

Op het Damrak staat de beurshandel vrijdag onder meer in het teken van de kwartaalresultaten van de AEX-bedrijven KPN, Besi en Signify. Ook grote Europese bedrijven als AstraZeneca, BNP Paribas en Barclays gaven een kijkje in de boeken. Daarnaast wordt uitgekeken naar de economische groei van de eurozone in het eerste kwartaal.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de laatste dag van april. De andere Europese beursgraadmeters lijken eveneens met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten vrijdag verliezen zien, ondanks de hogere slotstanden op Wall Street.

KPN zag in het eerste kwartaal zijn klantenbestand groeien. Zo kwamen er meer klanten voor vast internet door de aanleg van het glasvezelnetwerk in veel meer gebieden in Nederland. Ook wist het bedrijf meer zakelijke klanten aan zich te binden. Het concern behaalde minder omzet maar zag de winst stijgen, mede dankzij kostenbesparingen.

Besi schroefde zijn productie in het eerste kwartaal flink op om aan de sterk toegenomen vraag van klanten te voldoen. De toeleverancier aan de chipindustrie profiteerde van de sterke vraag naar chips voor toepassingen rond de snelle 5G-technologie en van de autosector, die sinds de uitbraak van de pandemie kampt met een chiptekort. Besi maakt zelf geen chips, maar machines waarmee chips worden verpakt en bewerkt.

Signify wist de omzet afgelopen kwartaal op te voeren en boekte ook meer winst. Het verlichtingsbedrijf ziet signalen van economisch herstel, maar kampte wel met materiaaltekorten. Door de coronapandemie stond de wereldwijde leveringsketen onder druk. Dat zal ook in het tweede kwartaal invloed hebben, en in mindere mate in de tweede helft van het jaar.

Ook Corbion kwam met cijfers. Het speciaalchemiebedrijf kende volgens topman Olivier Rigaud een sterke start van het jaar. Ook verwacht hij dat de autonome groei van de drie divisies van het bedrijf dit jaar sterk blijft. Naast Corbion openden ook detacheerder Brunel, vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen en biotechnoloog Vivoryon Therapeutics de boeken.

Het Zwitserse levensmiddelenconcern NestlĂ© neemt een deel van vitamine- en supplementenmaker The Bountiful Company over voor omgerekend zo’n 4,7 miljard euro. NestlĂ© heeft al een eigen vitaminen- en supplemententak en vindt de overgenomen merken daar een goede aanvulling op.

De euro was 1,2115 dollar waard, tegenover 1,2109 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 64,43 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 68,08 dollar per vat.