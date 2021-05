Wall Street omlaag door inflatievrees en vrije val crypto’s

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De angst voor een te sterk oplopende inflatie en een snelle renteverhoging heeft Wall Street woensdag opnieuw in zijn greep. Daarbij zorgt ook de vrije val van cryptomunten voor nervositeit, met name onder techinvesteerders.

De Amerikaanse beurzen volgen met de minnen de Europese en Aziatische aandelenbeurzen. Ook daar was de inflatievrees een belangrijke aanjager van de uitverkoop. De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,9 procent in de min op 33.740 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,1 procent tot 4081 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,4 procent in tot 13.121 punten.

Tesla daalde dik 4 procent. De producent van elektrische auto’s werd lager gezet door de forse daling van cryptomunt bitcoin. Die ging de afgelopen 24 uur met haast een kwart omlaag tot net onder de 33.000 dollar per stuk. Cryptoaandelen als Coinbase Global, Marathon Digital en Riot Blockchain verloren tot 14 procent.

De Federal Reserve brengt halverwege de handelsdag de notulen van zijn laatste beleidsvergadering uit. Die zullen aandachtig worden bestudeerd om te kijken hoe de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank denken over de oplopende inflatie. Een deel van de centralebankiers heeft al wel gezegd dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is en onder meer veroorzaakt wordt door problemen met de levering van producten en materialen.

Zo zijn er chiptekorten en zijn bouwmaterialen als hout erg duur. Ook zijn de kosten voor transport hoog vanwege het ongelijkmatige herstel van de wereldeconomie afgelopen jaar. Daardoor zijn er op sommige plaatsen te veel containers en op andere plaatsen juist te weinig.

Winkelketen Target verhoogde zijn verwachtingen voor dit jaar na een sterke eerste drie maanden. Amerikanen kochten weer meer, daarbij geholpen door de coronasteuncheques die veel mensen kregen. Daarbij gaven ze ook weer vaker geld uit aan zaken als kleding, meubels en woonaccessoires, waar Target meer geld aan verdient. Het aandeel Target steeg bijna 4 procent.

De Chinese webwinkel JD.com (min 2,2 procent) profiteerde van kooplust bij Chinese klanten nu de economie daar herstelt. De nettowinst was ruim drie keer zo hoog als in de eerste drie maanden van vorig jaar toen er strenge lockdowns golden in China vanwege de corona-uitbraak. Ook speelde mee dat er nog altijd reisbeperkingen gelden binnen China en dat er mogelijk meer onlineaankopen zijn gedaan rondom Chinees Nieuwjaar.