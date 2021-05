Techsector onder druk op Beursplein 5

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een stevig verlies gesloten. Met name de uitverkoop onder techaandelen liet zich voelen. De inflatievrees bleef de markten in de greep houden. Verder stond Air France-KLM in de belangstelling nadat bekend werd dat de staatssteun die KLM kreeg niet goedgekeurd had mogen worden.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot de sessie met een min van 1,6 procent op 693,72 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 1043,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,6 procent.

In de eurozone nam de inflatie in april toe tot 1,6 procent op jaarbasis, van 1,3 procent in maart. De stijging van het algemene prijspeil ligt daarmee nog altijd onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van rond de 2 procent.

Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste daler in de AEX met een min van 5 procent. Ook Shell bungelde onderaan met een verlies van 3 procent in het kielzog van de gedaalde olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,3 procent goedkoper op 62,68 dollar. Brentolie daalde 3,9 procent in prijs tot 66,04 dollar per vat.

Chipmachinefabrikant ASML en chiptoeleveranciers ASMI en Besi verloren tot 2,7 procent. De verwachting is dat de malaise in de chipindustrie nog wel enige tijd zal aanhouden, ook vanwege productieproblemen van de Taiwanese chipreus TSMC.

IMCD was de enige stijger in de AEX met een winst van 0,4 procent na een kleine overname. De chemicaliƫndistributeur neemt speciaalchemiebedrijf Andes Chemical, dat actief is in Centraal-Amerika en Peru, over.

In de MidKap verloor Air France-KLM 2,3 procent. Volgens het Gerecht van de Europese Unie had de staatssteun van 3,4 miljard euro die KLM heeft ontvangen om de coronacrisis te doorstaan niet goedgekeurd mogen worden. De Europese rechter boog zich over de zaak na een klacht van luchtvaartmaatschappij Ryanair. Volgens de Ierse budgetvlieger is het toestaan van overheidssteun door Brussel niet eerlijk ten opzichte van andere Europese luchtvaartmaatschappijen.

Beursintermediair Flow Traders voerde de MidKap aan met een winst van 3,5 procent. Doorgaans profiteert het bedrijf, dat zich onder andere bezighoudt met flitshandel, van onrust op de markten.

Bij de kleinere fondsen moest het aandeel Neways het ontgelden. Dit nadat de fabrikant van elektronische componenten het overnamevoorstel van industrieconcern VDL afwees. Neways zakte bijna 5 procent.

De euro stond op 1,2212 dollar ten opzichte van 1,2205 dollar een dag eerder.