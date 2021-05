ExxonMobil moet twee klimaatactivisten toestaan in bestuur

De roep om klimaatverandering is ook doorgedrongen bij de Amerikaanse olie- en gasreus ExxonMobil. Het lukte een activistische investeerder met een piepklein belang in het concern, om een tweetal bestuurszetels te bemachtigen.

Engine No. 1 was tot december een weinig bekende investeerder, maar kwam eind vorig jaar in de schijnwerpers te staan toen het er bij ExxonMobil op aandrong om met een beter plan te komen om opwarming van de aarde tegen te gaan. Op woensdag tijdens de aandeelhoudersvergadering van het concern won het twee zetels in het bestuur, aldus een voorlopige telling.

De uitslag betekent een mokerslag en gezichtsverlies voor ExxonMobil in de wereld van ‘Big Oil’. Maar het tekent ook dat investeerders steeds meer bereid zijn om bedrijven te dwingen klimaatverandering aan te pakken.

Engine No. 1 heeft maar een belang van 0,02 procent in ExxonMobil. Evengoed schreef de activistische aandeelhouder geschiedenis. De uitslag van de stemming is ook opvallend gezien de grote inzet van ExxonMobil in de strijd met de activisten, die het bedrijf ook bekritiseerden vanwege de matige financiële prestaties.

Het bedrijf weigerde de bestuurskandidaten eerder te ontmoeten. Topman Darren Woods van ExxonMobil zei eerder dat stemmen vóór de activisten de vooruitgang van het bedrijf en het betalen van dividend in gevaar zouden brengen. Nog geen 48 uur voor aanvang van de vergadering beloofde ExxonMobil plotsklaps dat het twee nieuwe bestuurders zou toevoegen, onder wie een met klimaatervaring.

De milieuprestaties van het concern en de onwil om snel genoeg over te stappen op schonere energie was een belangrijk punt van kritiek in de zes maanden durende campagne van de activistische aandeelhouder. Het in San Francisco gevestigde Engine No. 1 was vernietigend in zijn beoordeling van de financiële prestaties van Exxon op lange termijn en noemde het “een decennium van waardevernietiging”.

De bewering dat bedrijf in lijn met de klimaatdoelen Parijs zou handelen was volgens de klagers ook alles behalve waar.

In plaats van zich te richten op koolstofarme brandstoffen en de verkoop van hernieuwbare energie, zoals sommige van zijn rivalen, zet Exxon zwaar in op CO2-afvang en -opslag; technologie die aanzienlijke overheidssteun nodig heeft om levensvatbaar te zijn.