Beleggers New York lijken klimaatperikelen ‘Big Oil’ te negeren

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten de handel uitgegaan. Olie- en gasconcerns ExxonMobil en Chevron konden rekenen op een bovengemiddelde belangstelling nadat activistische beleggers met klimaateisen zich roerden op de jaarlijkse vergaderingen. Beleggers leken niet onder de indruk, zoals eerder in Amsterdam bij Shell ook al niet het geval was.

ExxonMobil sloot de sessie met een winst van 1,2 procent. Het lukte een activistische groene investeerder met een piepklein belang in het concern, om een tweetal bestuurszetels te bemachtigen. Daarmee dringt de roep om iets te doen tegen klimaatverandering ook door bij het bedrijf dat vooralsnog te boek staat als hardleers als het om klimaatmaatregelen gaat.

Ook Chevron (plus 0,2 procent) moet zich meer gaan inspannen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Bij de aandeelhoudersvergadering werd een resolutie van de activistische investeerder Follow This aangenomen. Het is het zoveelste teken dat oliebedrijven onder toenemende druk komen te staan ​​om milieuproblemen aan te pakken. Eerder op de dag bepaalde een Nederlandse rechtbank dat Shell de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch moet verlagen.

De klimaatperikelen zetten de olieprijzen niet of nauwelijks in beweging. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 66,17 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 68,82 dollar per vat.

Autofabrikant Ford sloot de sessie af met een winst van bijna 9 procent. Het concern maakte bekend meer geld te steken in de ontwikkeling van elektrisch rijden. Tot 2025 gaat het om een bedrag van in totaal 30 miljard dollar.

Concurrent Tesla (plus 2,4 procent) was in het nieuws vanwege mogelijke sabotage bij de nieuwe fabriek van het bedrijf in Berlijn. Elektriciteitskabels werden daar in brand gestoken en een links-radicale groepering claimt dat te hebben gedaan. De groep zegt dat elektrische auto’s niet milieuvriendelijk zijn en daarom tegen Tesla te strijden.

Techconcern Amazon (plus 0,2 procent) zorgde voor nervositeit onder beleggers in apothekers als CVS Health, Rite Aid en Walgreens Boots Alliance die tot 4 procent aan waarde verloren. Amazon kondigde aan bakstenen apothekersfilialen te willen openen. Daarnaast maakte Amazon bekend dat het filmstudio MGM overneemt voor een bedrag van 8,5 miljard dollar.

De Dow-Jonesindex won een fractie tot 34.323,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4195,99 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,6 procent hoger gezet, op 13.738,00 punten.