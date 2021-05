Gucci-moeder zet weer grote pluk aandelen Puma in de markt

Luxeconcern Kering, onder andere bekend van het merk Gucci, brengt zijn belang in sportmerk Puma verder terug. Het Franse bedrijf is van plan 8,9 miljoen aandelen Puma van de hand te doen. Dat staat gelijk aan een belang van bijna 6 procent in het sportmerk. De verkoop levert Kering, gelet op de huidige waardering van het aandeel, 833 miljoen euro op.

Kering verkocht in oktober al een soortgelijk belang in Puma. Het merk wil zich concentreren op het hogere segment en daarmee zou Puma niet meer in de strategie passen. Na de verkoop heeft Kering nog 4 procent van de stukken Puma in handen.

Kering begon in 2018 met het geleidelijk aan afbouwen van zijn meerderheidsbelang in Puma. Dat gebeurde ruim een decennium nadat de Fransen in Puma hadden geïnvesteerd. De integratie van het sportmerk met de andere activiteiten verliep echter moeizaam.

Kering gaat het geld van de transactie gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Ook wordt de financiële structuur verder versterkt. Het opgehaalde geld zou het bedrijf ook extra munitie kunnen geven voor het doen van overnames.