Brussel waarschuwt Den Haag voor hoge particuliere schulden

De Nederlandse regering mag ondanks de economische gevolgen van de coronacrisis niet andere al lang lopende ‘onevenwichtigheden’ uit het oog verliezen. De Europese Commissie waarschuwt dat de schuld van burgers, onder meer door de hoge huizenprijzen, blijft stijgen en dat het exportoverschot in Nederland te hoog is.

Nederland hoort bij twaalf EU-landen waarvan het dagelijks EU-bestuur het begrotingsbeleid extra in de gaten houdt. Al jaren tikt Brussel Den Haag op de vingers over het overschot op de lopende rekening, doordat Nederland veel meer exporteert dan importeert, net als Duitsland. Dat chronisch exportoverschot ligt ver boven de norm die Brussel stelt, waarbij export en import meer in balans zijn. Ook de hoge schulden bij particulieren zijn de commissie een doorn in het oog. Ze eist al lang dat er een einde komt aan de hypotheekrenteaftrek. Ook moeten de pensioenen en belastingen verder worden hervormd, en er meer vaste banen worden aangeboden.

Het kabinet heeft door alle steun- en andere maatregelen vanwege Covid-19 nu andere zaken aan het hoofd maar die bestaande problemen gaan niet uit zichzelf weg, schrijft de commissie in een speciaal ‘lentepakket’ van aanbevelingen voor alle landen.

Vanwege de coronacrisis zijn de Europese regels voor begrotingstekort en staatsschuld sinds vorig jaar bevroren en dat blijven ze nog tot 2023. “We staan op een kantelpunt”, zegt vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. “Het herstel ligt om de hoek, maar de weg is geplaveid met onzekerheden. We zullen alle instrumenten blijven inzetten om de economie terug op de rails te krijgen.”

Alle lidstaten worden aangemoedigd hun bedrijven en burgers financieel te blijven steunen en met behulp van de 672,5 miljard euro uit het Europese herstelfonds fors te investeren in groei.