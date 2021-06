KLM: bestemmingennetwerk Noord-Amerika weer vrijwel normaal

Het bestemmingennetwerk van KLM in Noord-Amerika is vrijwel terug op het niveau van 2019 van voor de coronapandemie. De capaciteit in stoelen en frequenties ligt nog wel fors lager, aldus de luchtvaartmaatschappij. De reisrestricties van de Verenigde Staten en Canada zijn weliswaar nog steeds aanzienlijk, maar de vaccinatiegraad daar en ook in Europa stijgt, waardoor verdere versoepelingen in zicht komen, zegt KLM.

Het totale aantal Noord-Amerikaanse bestemmingen voor de zomer van 2021 bedraagt zestien. In vergelijking met de zomer van 2019 is dat er één minder, namelijk Salt Lake City. De directe route van Amsterdam naar Salt Lake City blijft KLM echter wel aanbieden in samenwerking met zijn partner Delta Air Lines. KLM heeft de intentie om Las Vegas en Minneapolis toe te voegen gedurende de zomer, maar dit hangt af van het eventuele opheffen van reisrestricties tussen de VS en Europa.

“Het is positief dat ons netwerk in Noord-Amerika weer vrijwel op het oude niveau terug is als je kijkt naar het aantal bestemmingen. Noord-Amerika is een belangrijke markt voor KLM. De band gaat ver terug, wat blijkt uit het feit dat we dit jaar al 75 jaar op New York vliegen. Hopelijk worden de reisrestricties voor de VS, Canada en Mexico binnenkort versoepeld en komen er snel meer mogelijkheden om weer op reis te gaan naar Noord-Amerika. Een internationaal geldend vaccinatiepaspoort zou daarbij zeer behulpzaam zijn”, zegt KLM-topman Pieter Elbers.