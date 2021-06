ILO: werkloosheid pas in 2023 terug op niveau van voor corona

Het duurt zeker tot 2023 voordat het werkloosheidscijfer wereldwijd weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis. Dat verwacht de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een organisatie van de Verenigde Naties. Door de gevolgen van de coronapandemie zijn honderden miljoenen banen weggevaagd.

De ILO verwacht dat dit jaar 220 miljoen mensen wereldwijd werkloos blijven. Dat komt neer op een percentage van 6,3 procent. Daar komt bij dat veel mensen, vooral vrouwen en jongeren, de arbeidsmarkt hebben verlaten en geen werk zoeken. Zij worden niet meegeteld.

Volgend jaar daalt de werkloosheid naar schatting naar 5,7 procent. Dat is nog steeds hoger dan het percentage van 5,4 procent in 2019, het laatste volle jaar voor de pandemie.

Het trage herstel van de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat bestaande ongelijkheden worden vergroot, stelt de ILO. Lage-inkomenslanden die achterliggen met het vaccineren van hun bevolking zullen de zwaarste klappen krijgen.

In december meldde de VN-organisatie al dat de lonen in een groot deel van de wereld onder druk staan. Daarbij zouden vrouwen harder worden geraakt dan mannen. De ongelijkheid komt vooral doordat vrouwen relatief vaker actief zijn in sectoren die zwaarder zijn getroffen door de wereldwijde virusuitbraak, zoals de horeca. Werknemers met lagere lonen hadden daarnaast vaker te maken met baanverlies of een vermindering van de gewerkte uren dan personeel met hogere posities.