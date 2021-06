‘Industrie kampt steeds vaker met tekorten aan onderdelen’

De industrie kampt met een groeiend tekort aan onderdelen, wat het herstel van de sector in de weg zit. Dat meldt het Economisch Bureau van ING. De tekorten komen deels door de aanhoudende vraag naar producten als thuiswerkvoorzieningen, elektronische apparaten zoals spelcomputers en televisies, ook nu het minder noodzakelijk is om thuis te blijven. Verder zorgt hamstergedrag voor een verdere groei van het aantal orders, waardoor het voor bedrijven noodzakelijk is grotere voorraden te hebben.

Volgens het Economisch Bureau van ING heeft 18 procent van de bedrijven in Nederland te maken met tekorten of lange leveringstijden die het productieproces remmen. Dat was begin 2020 nog 5 procent. Daarbij wijzen de onderzoekers ook op problemen in de logistieke keten, zoals de aanhoudende containerschaarste en overbelaste havens. De eerdere blokkade van het Suezkanaal verergerde volgens de bank de situatie.

ING benadrukt dat het niet alleen gaat om chips die schaars zijn. Ook de beschikbaarheid van andere elektrocomponenten, plastics en bepaalde staalsoorten staat onder druk. In combinatie met hogere prijzen voor olie en gas zorgt dit in de industrie voor oplopende kosten, waardoor winstmarges onder druk staan.

Aan het begin van de crisis vorig jaar was nog sprake van een sterke vraaguitval in de industrie. Daarna zette het herstel in en was vorig jaar uiteindelijk sprake van een productiekrimp van ruim 4 procent. Dit jaar wordt door ING een groei van 4 procent verwacht, geholpen door het economische herstel in veel afzetmarkten waar de vaccinatiegraad toeneemt en coronaherstelmaatregelen hun werk doen. China, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan daarbij voorop.

De productie komt in de tweede jaarhelft naar verwachting weer boven het niveau van voor de crisis uit. Wel hangt dit volgens ING sterk af van de mate waarin voorraden van materialen en onderdelen toereikend zijn om de productie uit te breiden. Daarover neemt de onzekerheid toe. Zo zullen de chiptekorten volgens ING nog tot ver in 2022 aanhouden. Bedrijven als VDL Nedcar, DAF, Scania en Philips kampten al met productieproblemen.