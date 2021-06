‘Driekindbeleid China verandert geboortecijfer niet’

Kredietbeoordelaar Moody’s vreest dat China’s nieuwe beleid dat stellen toestaat om maximaal drie kinderen te krijgen, de vruchtbaarheid kan ondersteunen, maar dat het onwaarschijnlijk is dat dit het nationale geboortecijfer drastisch zal veranderen.

Het ratingbureau zei dat het beleid bewijst dat het risico van vergrijzing in opkomende markten in AziĆ« aanwezig is. Het nieuwe Chinese beleid betekent dat de vergrijzing negatief op de kredietverlening zal blijven werken”, schrijft Moody’s in een verklaring.