FNV: medewerkers tabakrecyclebedrijf HTL-DHT gaan 24 uur staken

Medewerkers van het Eindhovense tabakrecyclebedrijf HTL-DHT gaan staken, meldt vakbond FNV. De staking, die maandag om 07.00 uur ingaat, zal 24 uur duren, aldus de vakbond.

Volgens FNV is er onder de 65 personeelsleden een “grote actiebereidheid”. Er is onvrede over een nieuwe cao. De oude liep af op 1 april vorig jaar. Een eindbod van de werkgever om het loon met 1,5 procent te verhogen, is weggestemd.

HTL-DHT is een fabriek waar tabak wordt gerecycled, waarbij er sprake is van non-stop productie. Van tabaksafval worden nieuwe, andersoortige tabaksproducten gemaakt. Volgens vakbond FNV is er een structurele onderbezetting. Behalve het loon, wordt die situatie ook als een probleem ervaren. Zo zouden mensen extra diensten moeten draaien als iemand anders vrij heeft of ziek is.

Het is de tweede staking, de eerste was op 27 mei.