Ruzie over mislukte fusie Corendon en Sunweb krijgt vervolg

Corendon en Sunweb staan woensdag opnieuw tegenover elkaar in de rechtszaal vanwege de afgeketste fusie van de twee reisorganisaties. Corendon wil in een hoger beroep alsnog afdwingen dat de verkoop van het bedrijf aan Sunweb voor 146 miljoen euro doorgaat

Sunweb-eigenaar Triton bereikte in 2019 een akkoord over de overname van Corendon, maar zag daar vorig jaar plots van af. Corendon spande daarop een kort geding aan. Daarin betoogden advocaten dat de Zweedse investeerder en Sunweb wegens de voor de reissector desastreuze coronacrisis met smoesjes onder de deal uit wilden komen. Vervolgens zouden ze uit zijn op een lagere overnameprijs voor Corendon.

Sunweb ontkent dit ten stelligste. Dat de overname uiteindelijk niet doorging, zou zijn gekomen doordat er eind oktober geen garantie was dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het fusiebedrijf een certificaat zou geven om te mogen vliegen. Door het ontbreken van die zekerheid wilden financiers voor de overname hun geld ook nog niet toezeggen, waardoor er uiteindelijk helemaal geen geld zou zijn voor de inlijving.

De voorzieningenrechter weigerde in december Sunweb te dwingen om Corendon te kopen. Het gecombineerde bedrijf zou te midden van de coronacrisis zo’n zware schuldenlast hebben, dat het voortbestaan meteen in gevaar kwam. Dit zou te zware gevolgen hebben voor werknemers en andere belanghebbenden, zo vond de rechter. Wel was het aannemelijk dat in een bodemprocedure naar voren zou komen dat Corendon aan alle voorwaarden voor de overname heeft voldaan.