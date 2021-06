Focus beurzen op beleidsbesluit Federal Reserve

De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, komt woensdag met zijn besluit over het monetair beleid. Er zal op de financiële markten zeer scherp worden gelet op eventuele hints over een eerdere afbouw van de steunprogramma’s en een snellere renteverhoging in de Verenigde Staten. Om de economie door de coronacrisis te loodsen koopt de Fed maandelijks voor tientallen miljarden aan obligaties op en is de rente sterk verlaagd.

Naar verwachting zal de Fed nu geen veranderingen aanbrengen. De laatste tijd waren er zorgen bij beleggers dat de Fed eerder kan overgaan tot het aanscherpen van het monetair beleid vanwege de sterk oplopende inflatie in de VS. Die kwam in mei uit op 5 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in dertien jaar. Verscheidene beleidsmakers van de Fed hebben gezegd dat die hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is en na verloop van tijd zal afzwakken.

Fed-voorzitter Jerome Powell zal een toelichting geven op het rentebesluit dat om 20.00 uur (Nederlandse tijd) wordt bekendgemaakt. Er worden ook nieuwe ramingen over de inflatie en economische groei in de VS gepubliceerd.