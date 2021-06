‘Chinese president kiest rechterhand voor ontwikkeling chipsector’

De Chinese president Xi Jinping heeft een van zijn belangrijkste medewerkers gekozen om leiding te geven aan de ontwikkeling van een eigen hoogwaardige chipindustrie. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg heeft Xi daarvoor zijn rechterhand Liu He aangewezen, die eerder al de belangrijkste onderhandelaar was in de handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten.

Liu komt aan het hoofd te staan van het ambitieuze programma van Peking om zelfvoorzienend te worden bij de productie van de nieuwste generatie halfgeleiders. De benoeming van Liu geeft aan hoe belangrijk China dit programma vindt. De Chinese chipindustrie heeft te kampen met Amerikaanse handelssancties waardoor technologiebedrijven zoals bijvoorbeeld Huawei Technologies problemen hebben met productie. Daarnaast zijn andere landen als Taiwan, Zuid-Korea en Japan ook bezig met de ontwikkeling van een nieuwe generatie chips. China is ’s werelds grootste gebruiker van chips, voor bijvoorbeeld elektronica als smartphones en computers maar ook voor elektrische auto’s.

In mei zat Liu een bijeenkomst voor van een werkgroep waarin de initiatieven voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie chipindustrie in China werden besproken. De versterking van de binnenlandse chipindustrie maakt deel uit van het nieuwe vijfjarenplan van Peking. Naar verluidt heeft de overheid een biljoen dollar uitgetrokken om dit te financieren. Liu moet nu dit uitgebreide programma gaan coördineren.

Bij een andere bijeenkomst met veel topwetenschappers zei hij dat technologische innovatie niet alleen om groei draait, maar ook een “kwestie van overleven” is voor China. De 69-jarige Liu is ook vicepremier van China en geeft leiding aan andere belangrijke economische en technologische programma’s van de overheid. Daarnaast staat hij aan het hoofd van het comit√© voor financieel toezicht in China. Liu kent president Xi al sinds zijn jeugd. Ze zijn allebei zonen van voormalige leiders binnen de Communistische Partij in de Volksrepubliek. Liu heeft gestudeerd aan de bekende Harvard-universiteit in de VS.

China en de VS vochten onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog uit. Liu was de belangrijkste onderhandelaar bij het sluiten van de voorlopige handelsdeal met Trump in januari vorig jaar.