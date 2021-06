Microsoft geeft topman Satya Nadella meer macht

Het Amerikaanse softwareconcern Microsoft geeft zijn topman Satya Nadella meer macht. Hij is benoemd tot voorzitter (chairman) van het bestuur. De benoeming is een teken van vertrouwen in de 53-jarige Nadella die sinds februari 2014 leiding geeft aan Microsoft als opvolger van Steve Ballmer.

Nadella neemt de functie van chairman over van John Thompson, die op zijn beurt in 2014 de vervanger was in die rol van medeoprichter Bill Gates. Onder leiding van Nadella heeft Microsoft zich bijvoorbeeld sterk toegelegd op clouddiensten, dienstverlening via het internet. Mede daardoor wist hij Microsoft staande te houden tegen andere grote techbedrijven als Google, Amazon en Apple in een steeds meer digitale wereld. Microsoft is ’s werelds grootste producent van software zoals Windows en Office.

Onder het leiderschap van Nadella, die van Indiase afkomst is, is de beurskoers van het in 1975 opgerichte Microsoft meer dan verzevenvoudigd. De marktwaarde van het in Redmond in de staat Washington gevestigde bedrijf bedraagt bijna 2 biljoen dollar.