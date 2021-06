Luchtvaartbeurs Dubai gaat door, maar met capaciteitsbeperkingen

De luchtvaartshow van Dubai gaat dit jaar door, maar wel met capaciteitsbeperkingen vanwege de coronapandemie. Dat heeft de organisator van de grootste handelsbeurs voor lucht- en ruimtevaart gemeld. De beurs vindt plaats van 14 tot en met 18 november.

Doorgaans worden tijdens het evenement in Dubai vele miljardendeals worden gesloten. De verwachting is dat dat dit jaar minder zal zijn, omdat de sector gebukt gaat onder de impact van de coronapandemie. Maatschappijen hebben het geld hard nodig om de crisis door te komen. Evengoed zal de show worden gezien als een psychologische stimulans voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigbouwers om de gehavende sector weer op de rails te krijgen.

De Dubai Airshow is de eerste grote luchtvaartshow sinds de uitbraak van de crisis. Eerdere shows in Farnborough en Le Bourget in respectievelijk 2020 en 2021 werden vanwege de crisis geannuleerd. De bijeenkomst zal tienduizenden bezoekers trekken, onder wie vliegtuigbouwers, hun leveranciers, militaire functionarissen en verder vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen en wapenbedrijven uit de hele wereld.

Het aantal exposanten voor de show ligt volgens de organisatie gelijk aan het aantal van voor de crisis. In 2019 waren er 1200 standhouders en werden 84.000 bezoekers verwelkomd. De show zal vanwege de pandemie ook ruimer opgezet worden om beter afstand te kunnen houden. Op de show zullen ook Israƫlische bedrijven aanwezig zijn, nadat de Verenigde Arabische Emiraten en Israƫl vorig jaar de zakelijke banden aanhaalden.