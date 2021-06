China voert strijd tegen ‘minen’ cryptomunten op

China voert de strijd tegen het delven van cryptomunten zoals bitcoins verder op. In de zuidwestelijke provincie Sichuan is een verbod opgelegd voor het zogenoemde ‘minen’ van digitale munten. In die provincie zijn veel producenten van cryptomunten te vinden omdat er een groot aanbod is van goedkope stroom uit waterkrachtcentrales en het minen veel energie verbruikt.

De lokale autoriteiten in Sichuan hebben energiebedrijven opdracht gegeven te stoppen met het leveren van stroom aan miners van digitale munten. China is goed voor ongeveer driekwart van het delven van alle cryptomunten in de wereld. Sichuan is hiervoor een zeer belangrijk gebied, net als de regio Binnen-MongoliĆ«. Ook daar is het delven van de crypto’s sterk aan banden gelegd en worden burgers aangemoedigd illegale miners bij de autoriteiten aan te geven.

Peking treedt de laatste tijd op meerdere terreinen harder op tegen digitale munten, mede vanwege financiĆ«le risico’s die met de handel in crypto’s zijn gemoeid. Het grote energieverbruik bij het minen staat tevens haaks op de duurzame ambities van China. Volgens China worden cryptomunten vaak gebruikt voor zwarte handel, witwassen van geld, wapensmokkel, gokken en drugshandel.

De prijs van de bitcoin zakte maandag bijna 8 procent tot onder de 33.000 dollar. Ook de prijzen van andere digitale munten zoals de ether stonden flink onder druk.

De bitcoin werkt op basis van blockchaintechnologie, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de 10 minuten aangevuld met een nieuwe ‘bladzijde’ met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen met grote rekenkracht en dus veel energieverbruik daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen. Wie de formule oplost, wordt beloond in bitcoins.