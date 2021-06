‘Nederland moet ook wettelijk rouwverlof krijgen, net als België’

Nederland moet vaart maken met een wettelijk rouwverlof. Hiervoor pleit vakbond CNV woensdag, op de Internationale Dag van de Weduwen. Volgens de bond maakt het Nederlandse kabinet hier momenteel geen enkele aanstalten toe, maar in België bestaat er al wel zo’n regeling. Daar wordt het wettelijk rouwverlof binnenkort zelfs uitgebreid van drie naar tien dagen.

In Nederland maakt CNV zich hard voor een wettelijk flexibel opneembaar rouwverlof van twee weken. “Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken doet echter geen enkele toezegging. Het ministerie gaat eerst onderzoek doen naar rouw op de werkvloer. Maar dat het verlies van een dierbare een grote impact heeft, is al bekend”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin die al langer meer aandacht vraagt voor het gemis van een wettelijk rouwverlof.

CNV deed eerder zelf onderzoek en daaruit kwam volgens de vakbondsman naar voren dat een op de tien werkenden die iemand verliezen met een burn-out te maken krijgt. En een kwart zou langere tijd niet kunnen functioneren. Sommige mensen zouden zich ook kort ziek melden en een enkeling zou zelfs een langere tijd uit de roulatie zijn.

Rouwverlof is in Nederland nu niet in de wet geregeld. Wel zijn vaak afspraken vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst. Daardoor bestaan er grote verschillen tussen hoe werkgevers hiermee omgaan. Het kan bij sommige bedrijven ook een taboe zijn om extra verlof te vragen als dat nodig is. Volgens CNV vinden veel mensen de huidige regelingen voor rouwverlof onvoldoende. “Zo’n wettelijk rouwverlof kan enorm helpen en maakt het ook beter bespreekbaar op de werkvloer”, benadrukt Fortuin.