Heineken koopt afgepakte aandelen miljardair in Indiase brouwerij

Bierbrouwer Heineken heeft zijn belang in de Indiase branchegenoot United Breweries vergroot naar 61,5 procent. Het Nederlandse bedrijf had net iets minder dan de helft van de aandelen in handen, maar kon een pluk aandelen kopen die eerder van oprichter Vijay Mallya was.

Mallya richtte verschillende bedrijven op en werd daardoor miljardair. Hij raakte later in opspraak door faillissementen van een deel van zijn bedrijven en wordt in India beschuldigd van fraude. Mallya zelf bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk en vecht daar zijn uitlevering naar zijn thuisland aan.

De Indiase overheid legde vanwege witwassen beslag op een aantal bezittingen van Mallya, waaronder het belang in United Breweries. Heineken mocht dat overnemen zonder daarbij verplicht te worden om een bod op de resterende aandelen te doen.

Volgens de Indiase overheid hebben de banken die door Mallya’s fraude zijn benadeeld na de verkoop 71,8 miljard roepie teruggekregen. Omgerekend is dat ongeveer 810 miljoen euro. Heineken maakte geen bedrag bekend voor de aankoop.