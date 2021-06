Beurzen terughoudend ondanks sterke groeicijfers eurozone

De Europese beurzen lieten woensdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers bleven terughoudend, hoewel de economische bedrijvigheid in de eurozone in juni de sterkste groei liet zien in vijftien jaar. De inflatiezorgen bleven echter boven de markt hangen, ondanks de herhaalde boodschap van centrale bankiers dat de prijsstijgingen van tijdelijke aard zijn. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell verklaarde dinsdag nog dat de inflatie weliswaar hard oploopt, maar niet zo hevig zal zijn als in de jaren 70.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 729,05 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1041,86 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen won 0,2 procent. Uit cijfers van marktonderzoeker Markit bleek dat het herstel in de eurozone steeds meer vaart wint. De groei wordt vooral aangejaagd door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen en de vaccinaties tegen het virus.

Olie- en gasconcern Shell en staalproducent ArcelorMittal profiteerden van de positieve economische vooruitzichten en gingen aan kop in de AEX, met winsten van 1,8 en 1,5 procent. Fintechbedrijf Adyen stond onderaan met een min van 1,3 procent.

Prosus klom 0,9 procent. De techinvesteerder heeft de inkoop van aandelen van het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers afgerond. Bierbrouwer Heineken liet weten een meerderheidsbelang te hebben verworven in de Indiase branchegenoot United Breweries en won 0,3 procent. In de MidKap was Galapagos (min 2,5 procent) de grootste daler. Beleggers reageerden op het nieuws dat onderzoekschef Piet Wigerinck later dit jaar vertrekt bij het biotechnologiebedrijf.

GrandVision daalde 0,4 procent na de koersval van bijna 8 procent een dag eerder. Volgens Italiaanse media wil brillenreus EssilorLuxottica 1 miljard euro minder betalen voor GrandVision. Het Frans-Italiaanse bedrijf kan met het moederbedrijf van optiekketens als Pearle en Eye Wish gaan onderhandelen na het winnen van een arbitragezaak. Als er geen overeenkomst komt over een lagere overnameprijs is EssilorLuxottica naar verluidt bereid de deal af te blazen. EssilorLuxottica won 1,1 procent in Milaan en investeerder HAL, grootaandeelhouder van GrandVision, zakte 2,2 procent.

In Parijs steeg Pernod Ricard dik 2 procent. Het Franse drankenconcern schroefde zijn winstverwachting voor dit jaar op. De Franse modehuizen Kering en Hermès verloren tot 2,8 procent na adviesverlagingen door HSBC. RTL Group won ruim 1 procent in Frankfurt na het nieuws dat de Nederlandse mediabedrijven Talpa Network en RTL Nederland gaan fuseren.

De euro was 1,1935 dollar waard, tegen 1,1902 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 73,52 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs tot 75,61 dollar.