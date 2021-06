Panasonic verkoopt belang in accupartner Tesla voor miljarden

Het Japanse technologie- en elektronicaconcern Panasonic heeft zijn volledige belang in autofabrikant Tesla verkocht. De verkoop van de aandelen leverde omgerekend ruim 3 miljard euro op. Panasonic en Tesla werken nauw samen aan accu’s voor de elektrische auto’s van het Amerikaanse merk.

Dat Panasonic nu volledig uit Tesla stapt, verandert volgens een woordvoerster niets aan die samenwerking. Het bedrijf kan dankzij de opbrengst van het belang, dat in één jaar tijd het vijfvoudige waard is geworden, investeren in zijn eigen groei. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei wil Panasonic met de miljarden vooral de overnamen van Blue Yonder, een bedrijf in kunstmatige intelligentie, financieren.

De onlangs aangetreden topman van Panasonic, Yuki Kusumo, wil het concern veel efficiënter laten werken. De technologie en sensoren van Blue Yonder kunnen daarbij helpen, door productieprocessen in fabrieken te verbeteren.

Tesla rekent Panasonic tot zijn oudste leveranciers van accu’s. De twee bedrijven hebben samen miljarden dollars geïnvesteerd in een grote accufabriek in Nevada. Die relatie kwam soms onder spanning te staan door openlijke klachten van Tesla-topman Elon Musk over het productietempo van Panasonic.