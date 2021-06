Aandeelhouders Toshiba tegen herbenoeming bestuursvoorzitter

Aandeelhouders van Toshiba hebben vrijdag tegen de herbenoeming gestemd van de bestuursvoorzitter van het Japanse technologie- en elektronicaconcern, Osamu Nagayama. Dat gebeurde na onthullingen over pogingen van Nagayama om de stemming over voorstellen van activistische investeerders te beïnvloeden. Het gebeurt zelden dat aandeelhouders in Japan zo openlijk in verzet komen tegen bestuurders.

Eerder deze maand bleek uit onderzoek dat het in moeilijkheden verkerende industriële conglomeraat tijdens een vergadering had geprobeerd aandeelhouders te beletten zelf met voorstellen te komen en hun stemrecht uit te oefenen. Resoluties van activistische aandeelhouders werden verworpen, maar volgens het rapport werd de bijeenkomst niet eerlijk geleid. Dat gebeurde bovendien na tussenkomst van het Japanse ministerie van Economische Zaken.

Aandeelhouders beweerden al langer dat er onregelmatigheden waren bij de stemming. Het onderzoek werd gepubliceerd nadat aandeelhouders Toshiba hadden gedwongen een bijzondere aandeelhoudersvergadering te houden over de kwestie. De voormalige topman van Toshiba, Nobuaki Kurumatani, nam in april ontslag nadat een overnamebod van een private-equityfonds waarmee hij banden had, voor nog meer onrust binnen het bedrijf zorgde.