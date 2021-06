Investeerder Infestos wil Neways overnemen

Investeerder Infestos heeft een overnamedeal gesloten met de Brabantse fabrikant van elektronische componenten Neways Electronics. Daarmee kan een biedingenstrijd ontstaan over Neways tussen Infestos en industrieconcern VDL dat ook op de onderneming aast.

Infestos biedt 14,55 euro in contanten per aandeel voor Neways en wil minstens 60 procent van het bedrijf in handen krijgen. Daarmee is het bod van de investeerder uit Enschede in totaal 177,5 miljoen euro waard. VDL heeft 13 euro per aandeel geboden oftewel meer dan 158 miljoen euro. Het bestuur en de raad van commissarissen van Neways staan achter het bod van Infestos en raden de aandeelhouders aan het voorstel te accepteren. Neways zou met Infestos als meerderheidsaandeelhouder een beursgenoteerd bedrijf moeten blijven.

In mei brak Neways de overnamegesprekken met VDL nog af uit onvrede over de hoogte van het overnamebod. VDL bezit 27 procent van Neways en had toezeggingen om 41 procent van de aandelen over te nemen. Het industrieconcern laat nu weten het concurrerende bod van Infestos te bestuderen en aan de hand daarvan zijn vervolgstappen te bepalen.

Infestos was eerder grootaandeelhouder van laadpalenfabrikant Alfen. Dat belang verkocht de investeerder na de beursgang van dat bedrijf. Onlangs bracht Infestos ook NX Filtration naar de beurs. In de maker van filtersystemen heeft de investeerder nog een belang van 61 procent.