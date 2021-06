Beleggers zoeken richting na sterk kwartaal Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend de dag uitgegaan. Beleggers keken vooral naar macro-economische cijfers zoals het banenrapport van loonstrookverwerker ADP dat beter uitviel dan verwacht. De grote beursgraadmeters stegen in het afgelopen kwartaal. Voor de S&P 500 en de Nasdaq was dat voor het vijfde kwartaal op rij.

Bij beleggers blijft er nog wel wat onzekerheid. Zo kijken ze naar de ontwikkelingen rond het coronavirus waar de opkomst van de Delta-variant het herstel in de weg zou kunnen zitten. Ook blijft de angst voor snellere rentestijgingen als gevolg van de hoge inflatie boven de markt hangen.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,6 procent op 34.502,51 punten. De S&P 500 won 0,1 procent tot 4297,50 punten en de Nasdaq daalde 0,2 procent tot 14.503,95 punten. In de eerste helft van dit jaar lieten de Dow en de Nasdaq plussen van circa 12 procent optekenen. Voor de S&P 500 was dat een koersstijging van ongeveer 14 procent.

De sterkste stijgers in de Dow sinds begin dit jaar waren zakenbank Goldman Sachs, creditcardmaatschappij American Express en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance met winsten van meer dan 30 procent. Ook olie- en gasconcern Chevron, softwarebedrijf Microsoft en de grote bank JPMorgan Chase deden het goed met plussen van meer dan 20 procent in de eerste zes maanden van 2021.

De Chinese taxi-app Didi Global maakte zijn debuut op Wall Street. Met de beursgang werd 4,4 miljard dollar opgehaald. Het is de grootste beursgang van een Chinees bedrijf in New York sinds die van webwinkel Alibaba in 2014. Didi is de grootste speler op de taximarkt in China. Het aandeel opende flink hoger dan de uitgifteprijs van 14 dollar, waardoor het bedrijf op 80 miljard dollar werd gewaardeerd. Het grootste deel van die winst verdampte echter en uiteindelijk steeg het aandeel 1,6 procent.

Woninginrichter Bed Bath & Beyond kwam met kwartaalcijfers en verhoogde zijn omzetverwachting voor het gehele boekjaar. Dat werd beloond met een winst van ruim 11 procent. Andere bedrijven met kwartaalresultaten waren drank- en bierconcern Constellation Brands (plus 1,3 procent) en levensmiddelenproducent General Mills (plus 1,5 procent). Kledingketen Gap (plus 3,3 procent) sluit zijn Britse en Ierse winkels en praat over de verkoop van de winkels in Frankrijk en Italiƫ.

Ruimtevaartonderneming Virgin Galactic verloor 2,2 procent. Bank of America kwam met een adviesverlaging voor het aandeel. Sinds vorige week vrijdag is de koers van Virgin Galactic stevig opgelopen na toestemming voor commerciƫle vluchten naar de ruimte.