Wereldbank stelt meer geld beschikbaar voor aanschaf coronavaccin

De Wereldbank stelt meer geld beschikbaar voor de aanschaf en inzet van coronavaccins door armere landen. Het budget van de investeringsbank daarvoor gaat met twee derde omhoog naar 20 miljard dollar, heeft bankpresident David Malpass gezegd. Eerder had de Wereldbank 12 miljard dollar voor de vaccins beschikbaar gesteld.

De bank heeft het afgelopen jaar veel meer leenverzoeken gekregen door de coronacrisis. De Wereldbank leende daarom bijna 100 miljard dollar uit, waar het normale leenniveau rond de 60 miljard dollar ligt. Landen hebben dit en volgend jaar nog meer geld nodig, verwacht de Wereldbank.

Landen wereldwijd hebben veel geld moeten lenen om de gevolgen van corona op de volksgezondheid en de economie te beperken. Zo is toerisme in veel gebieden vrijwel stilgevallen en krijgen veel landen minder belasting binnen. Daar komt bij dat ze proberen bedrijven overeind te houden of een armoedeval voor de bevolking te voorkomen en tegelijkertijd geld moeten uitgeven aan vaccins, de opslag daarvan in koelruimtes en een campagne om die vaccins te zetten.

Rijke landen kunnen dat geld gemakkelijk zelf lenen op de financiƫle markten. Hoe beter de financiƫle positie van een land is, hoe lager de rente die ze daarvoor betalen. Nederland kreeg bijvoorbeeld lange tijd zelfs geld toe op zijn staatsleningen. Voor arme landen is die rente veel hoger. Een lening bij de Wereldbank is dan een goedkoper alternatief.