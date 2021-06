Amazon wil voorzitter waakhond van zaak vanwege eerdere kritiek

Techbedrijf Amazon wil dat voorzitter Lina Khan van de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) zich niet inhoudelijk bemoeit met onderzoeken naar het bedrijf. Amazon diende daartoe een petitie in bij de waakhond. Khan zou zich moeten verschonen omdat ze eerder in haar carrière meerdere keren heeft gezegd dat Amazon het mededingingsrecht schendt en opgehakt zou moeten worden in meerdere bedrijven.

Die uitspraken leiden volgens Amazon “tot de duidelijke indruk dat ze haar mening al heeft bepaald”. Het bedrijf stelt dat elke onderneming recht heeft op een eerlijk onderzoek door onbevooroordeelde onderzoekers. De FTC wilde niet reageren op de oproep van Amazon en de beschuldiging van vooringenomenheid.

Khan werd in 2017 bekend vanwege een paper dat ze als rechtenstudent schreef. Daarin beschreef ze hoe Amazon belangrijke infrastructuur voor de digitale economie in handen kreeg en hoe de traditionele benadering van mededingingsrecht de gevaren die dat met zich meebrengt voor eerlijke concurrentie te weinig meeweegt.

Daarna werkte ze bij het Open Markets Institute, een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van monopolies, en schreef daar ook meermaals over Amazon. Tijdens de hoorzitting over haar benoeming als FTC-voorzitter zei Khan dat ze zich niet hoeft terug te trekken in zaken tegen grote techbedrijven. Ze heeft geen financiële banden heeft met bedrijven. De ethische regels van de Amerikaanse federale overheid noemen dat als enige situatie waarbij dat verplicht is.

De FTC onderzoekt de overname van filmstudio MGM door Amazon.