Samsung profiteert van hoge prijzen computerchips

Technologieconcern Samsung Electronics heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van de hoge prijzen van computerchips en de hervatting van de productie bij een belangrijke Amerikaanse chipfabriek van het bedrijf. Volgens Samsung is de winstgevendheid daardoor flink toegenomen.

Het Zuid-Koreaanse concern is een van de grootste chipproducenten ter wereld en mede vanwege het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar halfgeleiders en geheugenchips erg groot. Door die sterke vraag nemen ook de chipprijzen toe. Verder is een fabriek van Samsung in de Amerikaanse staat Texas weer operationeel nadat die eerder dit jaar uitviel vanwege stroomtekorten door het strenge winterweer.

Volgens voorlopige schattingen is de operationele winst in het tweede kwartaal op jaarbasis met circa 53 procent gestegen tot ongeveer 12,5 biljoen won, omgerekend 9,3 miljard euro. De omzet is naar verwachting met 19 procent toegenomen naar 60 biljoen won.

De verkopen van mobiele telefoons van Samsung zijn naar verwachting wat minder hoog dan in het eerste kwartaal. Dat zou te maken hebben met verstoringen bij de toelevering in Vietnamese fabrieken en een zwakkere vraag in India vanwege de coronagolf in dat land.