Duitse industriële productie daalt voor de tweede maand op rij

De Duitse industriële productie is in mei wederom gedaald, nadat in april ook al sprake was van een neergang. De teleurstellende cijfers komen deels door problemen in de toeleveringsketen, zoals de tekorten aan chips en door bevoorradingsproblemen in de nasleep van de blokkade van het Suezkanaal. Maar volgens kenners kan het ook zijn dat het herstel iets later vaart krijgt.

In mei daalde de productie van de industrie van de grootste economie van Europa met 0,3 procent op maandbasis, aldus het Duitse federale statistiekbureau. In april was eveneens sprake van een daling met 0,3 procent, zo bleek uit herziene cijfers. Op jaarbasis steeg de productie met 17 procent in mei.

Volgens kenners van ING blijven de vooruitzichten voor de Duitse industrie, ondank twee tegenvallende maanden, positief. Zo zijn de orderboeken goed gevuld en is sprake van kleine voorraden. Alles bij elkaar zal de industrie een belangrijke groeimotor zijn voor de economie. Evengoed zal het herstel door de problemen wat grilliger verlopen dan normaal.