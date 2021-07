Aandacht voor notulen rentevergadering Fed op beurzen

Beleggers op de Europese beurzen kijken woensdag vooral uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de toekomstige rentestappen en hoe de centrale bankiers denken over de snel oplopende inflatie. De Fed hield de rente vorige maand onveranderd, maar hintte wel op twee renteverhogingen tegen eind 2023. Hogere rentes en het afbouwen van de coronasteunmaatregelen betekenen doorgaans slecht nieuws voor beleggers.

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de min door zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op de voorlopige resultaten van Samsung Electronics. De Zuid-Koreaanse fabrikant van mobiele telefoons en chips verwacht dat de winst in het tweede kwartaal met meer dan 50 procent is gestegen, mede dankzij hogere prijzen voor geheugenchips. De kwartaalomzet is naar verwachting met ongeveer 19 procent toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar geleden. Het aandeel Samsung daalde in Seoul met 0,6 procent.

Op het Damrak staat WDP in de belangstelling. Analisten van JPMorgan zijn het volgen van de specialist in logistiek vastgoed gestart met een koopadvies. Randstad zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport van Kepler Cheuvreux, waarin het koersdoel voor de uitzender werd verhoogd.

De Europese beurzen verloren dinsdag terrein. De AEX-index sloot 0,4 procent lager op 730,88 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 1049,50 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,3 procent. Ook Wall Street eindigde overwegend lager. De Dow-Jonesindex verloor 0,6 procent tot 34.577.37 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent.

De euro was 1,1822 dollar waard, tegenover 1,1827 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden iets op na de koersdaling op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 73,60 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 74,71 dollar.