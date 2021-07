Rustiger beursklimaat drukt resultaat flitshandelaar Flow Traders

Het was in het tweede kwartaal weer een stuk rustiger op de aandelenbeurzen, en dat raakte beursintermediair Flow Traders. De opbrengsten van de ‘flitshandelaar’ zakten met ongeveer een derde en de winst halveerde ruimschoots ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Eerder was de Nederlandse onderneming nog een grote profiteur van de beurschaos in onstuimige fasen van de coronacrisis.

De handelsomzet van Flow Traders bedroeg afgelopen periode ruim 94 miljoen euro, tegen dik 142 miljoen euro een kwartaal eerder. Onder de streep hield de onderneming een kleine 29 miljoen euro over. In het eerste kwartaal van dit jaar werd nog een winst behaald van bijna 62 miljoen euro.

Flow Traders zorgt bij de handel op de aandelenbeurzen voor de vraag- en aanbodprijzen en strijkt het tussenliggende verschil als inkomsten op. Daardoor maakt het voor de verdiensten van het bedrijf niet uit of de beurskoersen hard omhoog of omlaag gaan. In het eerste kwartaal van dit jaar zorgden onder meer de gekte rond aandelen die favoriet waren onder leden van forumsite Reddit voor een stormachtig koersverloop op de beurzen. Daarnaast braken beursgraadmeters record na record omdat beleggers optimistisch zijn over het economisch herstel van de coronacrisis.

Maar in het tweede kwartaal ‘normaliseerde’ de situatie op de financiĆ«le markten. Ondanks de lagere resultaten ziet topman Dennis Dijkstra wel dat er ook sprake is van structurele groei. Hij wijst op de groei op het gebied van trackers (ETP’s), waarmee beleggers passief kunnen handelen. Flow Traders probeert ook uit te breiden op de cryptomarkt. Het bedrijf hoopt te profiteren van de toegenomen handel in digitale munten als de bitcoin.