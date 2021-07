Signify en Flow Traders onderuit op Damrak na kwartaalcijfers

Verlichtingsbedrijf Signify en beursintermediair Flow Traders gingen vrijdag hard onderuit op het Damrak na tegenvallende kwartaalberichten. Signify zag het herstel uit de coronacrisis aan kracht winnen, maar kampte met moeilijkheden in de leveringsketen, terwijl de kwartaalwinst van Flow Traders terugviel. De resultaten van fitnessketen Basic-Fit en fietsenfabrikant Accell werden wel goed ontvangen.

Signify was de grote verliezer bij de AEX-bedrijven en raakte 8 procent aan beurswaarde kwijt. De voormalige lampendivisie van Philips zag de omzet in het tweede kwartaal met bijna 10 procent groeien en slaagde er ook in de winstmarge wat op te krikken. Ondanks de problemen in de leveringsketen kijkt het bedrijf met vertrouwen uit naar de tweede jaarhelft en blijven de financiƫle verwachtingen voor het hele jaar staan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 742,75 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1044,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,6 procent. Londen steeg 0,7 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Britse winkelverkopen in juni.

Staalconcern ArcelorMittal was de grootste stijger in de Amsterdamse hoofdindex met een winst van ruim 2 procent. Chipbedrijf ASMI volgde met een plus van 1,6 procent.

In de MidKap won Basic-Fit 0,6 procent. De omzet van de fitnessketen stond in de eerste jaarhelft flink onder druk als gevolg van de coronacrisis, maar het aantal abonnees nam wel toe na de heropening van de sportscholen. Flow Traders sloot de rij met een min van 5,1 procent. De beursintermediair, die profiteert van grote schommelingen op beurzen, zag de winst dalen en sprak van een “meer genormaliseerde” markt in het afgelopen kwartaal.

Bij de kleinere bedrijven won Accell ruim 2 procent. De fietsenfabrikant zag de resultaten in de eerste jaarhelft verder aantrekken, maar waarschuwde wel voor wereldwijde tekorten in de aanvoer van onderdelen. Handelsonderneming Amsterdam Commodities (Acomo) zag de omzet en winst stijgen in de eerste zes maanden van het jaar en werd beloond met een koerswinst van dik 5 procent. Technologiebedrijf Nedap, dat ook met cijfers kwam, klom 1,5 procent. In Londen dikte Vodafone ruim 2 procent aan. Het Britse telecomconcern boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht.

De euro was 1,1766 dollar waard, tegenover 1,1774 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 71,87 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 73,79 dollar per vat.